Александр Ерохин прокомментировал победу в товарищеском матче с «Кайратом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (4:3).

— Александр, добрая традиция забивать в Алма-Ате у вас — как и год назад отличились. Поздравляем с голом, с победой. Как оцените матч?

— Спасибо! Думаю, матч в плане зрелищности для болельщиков был интересен, много голов. Наверное, для нас то, что мы во втором тайме пропустили, не очень хорошо. Но сделаем работу над ошибками. Тем более в концовке матча вышли молодые ребята, им нужно было время освоиться. Забили четыре — это положительный результат, как и победа в любом случае.

— Насколько оцените сегодняшнюю нагрузку, которую получила команда?

— Это был практически как официальный матч по темпу, по движению. Поэтому несмотря на то, что у нас был перерыв в плане подготовки к следующему матчу в чемпионате, это была хорошая игра. Считаю, что многие, кто должен был набирать форму, сегодня поучаствовали: как те, кто чуть больше паузы получил, так и те, кто больше в чемпионате играл. Поэтому, думаю, нагрузка распределилась на всех, — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».