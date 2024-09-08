«Выигрывать трофеи — это не ново для меня». Тренер «Баварии» Компани — о целях в клубе

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал о своем подходе к работе в немецком гранде. Бельгийский специалист поделился мыслями о победной культуре и целях, поставленных руководством клуба.

— Какие цели поставило перед вами руководство «Баварии»? Победа в Лиге чемпионов и чемпионский титул?

— Конечно, в таком клубе, как «Бавария», нужно выигрывать трофеи. Но для меня это ничего нового. Я вырос в этой победной культуре в «Андерлехте». Даже в «Бернли», клубе, у которого был третий самый маленький бюджет в Премьер-лиге, я хотел выигрывать каждый матч, — приводит слова Компани La Dernière Heure.

Напомним, бельгийский специалист был назначен на должность главного тренера «Баварии» нынешним летом. В минувшем сезоне Компани возглавлял «Бёрнли», который набрал 24 очка после 38 туров английской Премьер-лиги, занял 19-е место и вылетел в Чемпионшип. Под руководством 38-летнего футболиста «Бёрнли» принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых 41 раз одержал победу, 24 раза сыграл вничью и 31 раз потерпел поражение.