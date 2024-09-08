«Амкал» сыграет с «Аланией» в четвёртом раунде Пути регионов Кубка России

Сегодня, 8 сентября, состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. По итогам жеребьёвки медийная команда «Амкал» сыграет с «Аланией» из Владикавказа. Матчи четвёртого раунда Пути регионов пройдут 24-26 сентября.

«Амкал» впервые в своей истории вышел в четвёртый раунд Пути регионов Кубка России. На предыдущей стадии команда обыграла «Космос» из Долгопрудного со счётом 2:1. Ещё ранее «Амкал» в матче второго раунда Пути регионов победил московский «Велес» со счётом 2:0. В первом матче турнира команда разгромила «Коломну» со счётом 8:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.