Экс-футболист «Спартака» Гаврилов: не факт, что Дзюба кому-то нужен в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в клуб Российской Премьер-Лиги. Ранее агент футболиста Леонид Гольдман заявил, что 36-летний Дзюба ведёт переговоры с несколькими клубами из чемпионата России.

«Сейчас непонятно, в каком состоянии Дзюба. Наверняка он не занимается упражнениями. Не факт, что Артём правда кому-то нужен в чемпионате России. Возраст сейчас у него критический. Если его возьмут в РПЛ, наверняка это будет последний клуб в карьере Дзюбы. Но всё будет зависеть от физической формы. Если он её быстро наберёт, то сможет помочь будущей команде», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Ранее Дзюба выступал за московский «Локомотив», в который перешёл на правах свободного агента зимой 2023 года. В составе москвичей форвард провёл 39 игр, в которых забил 12 мячей и отдал девять результативных передач. 29 мая 2024 года красно-зелёные объявили об уходе Дзюбы в связи с истечением срока трудового договора.