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«Енисей» с минимальным счётом обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

«Енисей» с минимальным счётом обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги
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Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Нефтехимик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владислав Целовальников (Астрахань). «Енисей» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Григорьев – 84'    
Удаления: Толстопятов – 40' / нет

На 40-й минуте матча был удалён защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов. Единственный гол в матче на 84-й минуте забил полузащитник «Енисея» Даниил Григорьев.

После этой игры в активе «Енисея» стало 12 очков. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» с 12-ю очками находится на девятом месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.

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