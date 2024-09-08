«Енисей» с минимальным счётом обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Нефтехимик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владислав Целовальников (Астрахань). «Енисей» одержал победу со счётом 1:0.

На 40-й минуте матча был удалён защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов. Единственный гол в матче на 84-й минуте забил полузащитник «Енисея» Даниил Григорьев.

После этой игры в активе «Енисея» стало 12 очков. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» с 12-ю очками находится на девятом месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.