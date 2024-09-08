Игонин: «Зенит» не просто так взял Волкова — он лучший, а значит его травма — потеря

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с травмой защитника Сергея Волкова и высказался о глубине состава санкт-петербургского клуба.

«Волков — потеря для «Зенита». Можно рассуждать о значимости футболиста в команде, но есть игра и тренировочный процесс с конкуренцией. Много говорилось, что в «Зените» достаточно футболистов, но теперь видим, что это не совсем так. К сожалению, в футболе так бывает, что защитники получают красные карточки, травмы крестообразных связок и перелом руки.

Футболист, который будет играть на позиции правого защитника, должен обладать определёнными качествами и иметь российский паспорт. «Зенит» же не просто так взял Волкова, а выбирал из определённых игроков и значит он лучший. А сейчас будет тяжело найти футболиста такого же плана. Что касается футболистов из молодёжной команды «Зенита», то тренерский штаб постоянно просматривает молодых игроков. На первом сборе, как правило, много молодёжи и всем даётся шанс. А те, кто попал в основу, значит проявил себя», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.