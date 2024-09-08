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Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 8 сентября, состоялась жеребьёвка пар участников 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По итогам группового этапа команды, занявшие первые места, сыграют со вторыми в квартетах. Определились пары пересечений по группам.

Пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России:

  • победитель группы А — второе место группы В;
  • второе место группы А — победитель группы В;
  • победитель группы D — второе место группы С;
  • второе место группы D — победитель группы С.

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России запланированы на 5-7 ноября, ответные — на 26-28 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная таблица Кубка России
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