Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Сегодня, 8 сентября, состоялась жеребьёвка пар участников 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По итогам группового этапа команды, занявшие первые места, сыграют со вторыми в квартетах. Определились пары пересечений по группам.
Пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России:
- победитель группы А — второе место группы В;
- второе место группы А — победитель группы В;
- победитель группы D — второе место группы С;
- второе место группы D — победитель группы С.
Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России запланированы на 5-7 ноября, ответные — на 26-28 ноября.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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