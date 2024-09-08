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«Комфортно на любимой позиции». Мантуан — о победе «Зенита» в матче с «Кайратом»

«Комфортно на любимой позиции». Мантуан — о победе «Зенита» в матче с «Кайратом»
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением о игре своей команды после товарищеского матча с «Кайратом», который завершился победой петербуржцев со счетом 4:3. Бразильский футболист рассказал о сильных и слабых сторонах выступления сине-бело-голубых в этой результативной встрече.

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
3 : 4
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ерохин – 37'     0:2 Кассьерра – 51'     1:2 Артур – 54'     2:2 Станоев – 66'     2:3 Гонду – 73'     2:4 Гонду – 78'     3:4 Швырёв – 90+2'    

— Густаво, сегодня мы увидели насыщенный яркий матч. Поздравляем с победой! Поделитесь первыми впечатлениями.
— Действительно, это была очень хорошая игра, мне кажется, мы смогли выполнить все, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне — пропускать три гола. Это те ошибки, которые мы должны разобрать и внести коррективы, чтобы не допускать подобного впредь. При этом, в атаке мы сегодня действовали здорово — комбинировали, создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать. Поэтому и смогли добиться положительного результата.

— Показалось, что именно у вас сегодня было довольно много пространства. Комфортно ли вам играть на этой позиции?
— Это [нападающий] моя любимая позиция, мне нравится на ней играть — и в Бразилии у меня был опыт, и в «Зените» много проявлял себя на ней. Я чувствую себя на ней комфортно, сегодня мне игралось хорошо. Мне кажется, что это хорошая дополнительная опция для Сергея Семака в том, как задействовать меня. Я доволен, буду продолжать, — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

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