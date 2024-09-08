Швейцария — Испания: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Швейцарии и Испании. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Женев» в Ланси (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступит Ирфан Пельто. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

Швейцария: Кобель, Аканджи, Вютрих, Родригес, Видмер, Фройлер, Закария, Эбишер, Варгас, Амдуни, Эмболо.

Испания: Райя, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гримальдо, Педри, Родри, Руис, Уильямс, Ямаль, Хоселу.

После 1-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария не набрала ни одного очка и на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице группы. Испанская национальная команда заработала одно очко и занимает второе место. Возглавляет квартет 4 Лиги А сборная Дании с шестью очками после двух матчей. Сборная Сербии (2) располагается на третьей строчке.

Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).