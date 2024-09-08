Словакия одержала домашнюю победу над Азербайджаном в Лиге наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Словакии и Азербайджана. Игра проходила на стадионе «Кошицка Арена» (Кошице, Словакия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Словакии.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда, реализовав пенальти. Через три минуты нападающий Томаш Суслов удвоил преимущество словаков, ему ассистировал Давид Ганцко.

После этой игры Словакия набрала шесть очков и занимает первое место в группе. Азербайджан замыкает группу, не набрав ни одного очка после двух матчей.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).