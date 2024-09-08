Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Словакия — Азербайджан, результат матча 8 сентября 2024, счёт 2:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Словакия одержала домашнюю победу над Азербайджаном в Лиге наций УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Словакии и Азербайджана. Игра проходила на стадионе «Кошицка Арена» (Кошице, Словакия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Словакии.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Азербайджан
1:0 Дуда – 23'     2:0 Стрелец – 26'    

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда, реализовав пенальти. Через три минуты нападающий Томаш Суслов удвоил преимущество словаков, ему ассистировал Давид Ганцко.

После этой игры Словакия набрала шесть очков и занимает первое место в группе. Азербайджан замыкает группу, не набрав ни одного очка после двух матчей.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Турнирная таблица Лиги наций
Материалы по теме
Швейцария — Испания. Думаете, в Сербии было тяжело?
Швейцария — Испания. Думаете, в Сербии было тяжело?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android