Сборная Дании уверенно победила Сербию в матче Лиги наций УЕФА

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Завершился матч 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Дании и Сербии. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Англия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Дании.

На 36-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Дании Альберт Грёнбек. Затем на 61-й минуте отметился нападающий Юссуф Поульсен, установив окончательный счёт в игре — 2:0.

В группе 4 Лиги A также выступают сборные Испании и Швейцарии. Очный матч национальных команд начнётся в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.