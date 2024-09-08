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Дания — Сербия, результат матча 8 сентября 2024, счёт 2:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Дании уверенно победила Сербию в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Дании и Сербии. Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Англия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Дании.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Дания
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Грёнбек – 36'     2:0 Поульсен – 61'    

На 36-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Дании Альберт Грёнбек. Затем на 61-й минуте отметился нападающий Юссуф Поульсен, установив окончательный счёт в игре — 2:0.

В группе 4 Лиги A также выступают сборные Испании и Швейцарии. Очный матч национальных команд начнётся в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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