«Полтора месяца восстановления». Агент Рахмановича — о состоянии игрока «Крыльев»

Срджан Еремич, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, раскрыл подробности о сроках возвращения футболиста на поле. Представитель боснийского игрока поделился информацией о предстоящем лечении и ожидаемых сроках восстановления.

«На этой неделе Амару сделают операцию, но речь не идет о чем-то сложном. Надеемся, что он сможет вернуться на поле через полтора месяца», — приводит слова Еремича РБ Спорт.

Напомним, 30-летний боснийский хавбек присоединился к «Крыльям» в начале сентября 2022 года. В прошлом сезоне Амар провёл 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 2,5 млн.