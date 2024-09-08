Станислав Черчесов: на каком базаре продаётся дух победителя? Я сразу же куплю

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о духе победителя.

«Для выхода в финальную часть Евро, нужен дух победителя? Мы ещё не думаем о чемпионате мира. Подскажите, на каком базаре продается дух победителя. Я туда поеду и сразу же куплю. Это приобретается через тренировки и игры», — приводит слова Черчесова Metaratings.

6 сентября национальная команда Казахстана встречалась со сборной Норвегии в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Игра завершилась со счётом 0:0. Для российского специалиста этот матч стал дебютным у руля сборной Казахстана. Напомним, что 61-летний Станислав Черчесов был назначен на должность главного тренера национальной команды Казахстана 5 июня 2024 года.