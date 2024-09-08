Де ла Фуэнте назвал игрока сборной Испании, у которого, по его мнению, «талант от бога»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о крайнем нападающем национальной команды и «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ламин очень хорош. То, что я сказал, правда: у него талант от бога. Есть разные игроки. Я не хочу вдаваться в эти сравнения, потому что я знаю, что есть разные футболисты, из разных эпох. Но талант? Есть что-то, что отличает их друг от друга. Суперзвёзды, футбольные гении, те, кто творил историю, — у всех есть что-то своё. В юном возрасте они кажутся всем намного старше, чем они есть», — приводит слова де ла Фуэнте Goal.

Ламин Ямаль установил рекорд по голевым действиям в чемпионате Испании до достижения 18 лет. Также Ямаль стал самым молодым номинантом на «Золотой мяч» в истории.