Видео: новичок московского «Динамо» Гомес с трудом смог выговорить название «Ахмата»

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Бразильский новичок московского «Динамо» Артур Гомес с трудом и только с четвёртого раза смог выговорить название грозненского «Ахмата», приглашая болельщиков на домашний матч чемпионата России. Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 15 сентября, и начнётся в 14:15 по мск.

Вингер на родном языке произнёс: «Дорогие болельщики, жду вас на матче «Динамо» — «Ахмат». Только с четвёртого раза он смог произнести название грозненского клуба правильно.

Видео доступно в аккаунте «Динамо» Москва в социальной сети «ВКонтакте».

Артур Гомес перешёл в московский клуб из бразильского «Крузейро» за € 5 млн, подписав с клубом пятилетний контракт.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.