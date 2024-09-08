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Видео: новичок московского «Динамо» Гомес с трудом смог выговорить название «Ахмата»

Видео: новичок московского «Динамо» Гомес с трудом смог выговорить название «Ахмата»
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Бразильский новичок московского «Динамо» Артур Гомес с трудом и только с четвёртого раза смог выговорить название грозненского «Ахмата», приглашая болельщиков на домашний матч чемпионата России. Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 15 сентября, и начнётся в 14:15 по мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вингер на родном языке произнёс: «Дорогие болельщики, жду вас на матче «Динамо» — «Ахмат». Только с четвёртого раза он смог произнести название грозненского клуба правильно.

Видео доступно в аккаунте «Динамо» Москва в социальной сети «ВКонтакте».

Артур Гомес перешёл в московский клуб из бразильского «Крузейро» за € 5 млн, подписав с клубом пятилетний контракт.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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