Клопп — о Санчо: если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен поддержать его

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за ситуацию с вингером Джейдоном Санчо. У футболиста в прошлом сезоне был конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, первую половину 2024 года Санчо провёл в аренде в «Боруссии» Дортмунд. Этим летом игрок снова ушёл в аренду — в лондонский «Челси».

«Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен быть тем, кто стоит за игроком. Я не могу просто купиться на то, что «он бесполезен», как, кстати, поступали другие клубы — покупали игрока за € 90 млн, а затем отправляли его в аренду», — приводит слова Клоппа Mirror.

«Синие» обязаны будут подписать игрока на постоянной основе следующим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.