Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп — о Санчо: если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен поддержать его

Клопп — о Санчо: если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен поддержать его
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за ситуацию с вингером Джейдоном Санчо. У футболиста в прошлом сезоне был конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, первую половину 2024 года Санчо провёл в аренде в «Боруссии» Дортмунд. Этим летом игрок снова ушёл в аренду — в лондонский «Челси».

«Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен быть тем, кто стоит за игроком. Я не могу просто купиться на то, что «он бесполезен», как, кстати, поступали другие клубы — покупали игрока за € 90 млн, а затем отправляли его в аренду», — приводит слова Клоппа Mirror.

«Синие» обязаны будут подписать игрока на постоянной основе следующим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Остались ли для Санчо свободные номера в «Челси»? Пети — иронично о трансфере игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android