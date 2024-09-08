Мемфис Депай прошёл медосмотр для перехода в «Коринтианс» — Романо

30-летний нападающий Мемфис Депай, на текущий момент находящийся без клуба, станет игроком бразильского «Коринтианс». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter)

По информации источника, сегодня, 8 сентября, футболист прошёл медицинское обследование. Контракт Депая с бразильским клубом будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, последним клубом нидерландского футболиста был мадридский «Атлетико», контракт с которым закончился у него в минувшем июле. Депай выступал в составе «матрасников» с января 2023 года. В стан мадридского клуба нападающий перешёл из «Барселоны», за которую выступал с 2021 года. За этот период в составе сине-гранатовых он забил 14 голов в 42 матчах во всех турнирах.