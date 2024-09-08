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Португалия — Шотландия: Мактоминей открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Португалии и Шотландии. Национальные команды играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). На момент написания новости счёт в матче — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт в игре открыл полузащитник Шотландии Скотт Мактоминей.

В группе 1 Лиги A также выступают сборные Польши и Хорватии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.