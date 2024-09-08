Сёмин: у Антона Миранчука не было предложений в России, что удивительно

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

— Антону надо играть. Любое решение — правильное. Потому что такая пауза в его возрасте идёт, мягко говоря, не на пользу.

— Удивлены, что он уехал в Швейцарию и не остался в РПЛ?

— А где ему остаться в России? Его никто из команд не брал. В России предложений у него не было, что для меня удивительно. Антон — талантливый и очень высокого уровня футболист», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На текущий момент 28-летний Антон Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом».