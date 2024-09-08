Швейцария — Испания: Ле Норман удалён с поля

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Швейцарии и Испании. Матч идёт на стадионе «Стад де Женев» в Ланси (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступает Ирфан Пельто. Матч начался в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре – 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Хоселу, которому ассистировал Ламин Ямаль. На седьмой минуте забил игрок сборной Швейцарии Бечир Омерагич, но гол был отменён. На 13-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Фабиан Руис. На 21-й минуте прямую красную карточку получил испанский защитник Робен Ле Норман.

После 1-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария не набрала ни одного очка и на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице группы. Испанская национальная команда заработала одно очко и занимает второе место. Возглавляет квартет 4 Лиги А сборная Дании с шестью очками после двух матчей. Сборная Сербии (2) располагается на третьей строчке.