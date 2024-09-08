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«Прекрасный футбольный вечер». Семак — о победе «Зенита» в матче с «Кайратом»

«Прекрасный футбольный вечер». Семак — о победе «Зенита» в матче с «Кайратом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (4:3).

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
3 : 4
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ерохин – 37'     0:2 Кассьерра – 51'     1:2 Артур – 54'     2:2 Станоев – 66'     2:3 Гонду – 73'     2:4 Гонду – 78'     3:4 Швырёв – 90+2'    

«Прекрасный футбольный вечер. Думаю, мало с чем может сравниться то, что увидели сегодня зрители. Семь забитых мячей. Конечно, это прекрасно с точки зрения зрелищности.

Что касается самой игры, то, учитывая экспериментальные составы, нам важно было посмотреть, кто из игроков в каком состоянии находится, дать возможность поддержать игровой тонус тем, кто у нас играет больше, и дать возможность тем ребятам, кто играет поменьше, провести определенное количество игрового времени», — приводит слова Семака пресс-служба клуба «Зенита».

«Зенит» по итогам семи туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

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