«Прекрасный футбольный вечер». Семак — о победе «Зенита» в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (4:3).
«Прекрасный футбольный вечер. Думаю, мало с чем может сравниться то, что увидели сегодня зрители. Семь забитых мячей. Конечно, это прекрасно с точки зрения зрелищности.
Что касается самой игры, то, учитывая экспериментальные составы, нам важно было посмотреть, кто из игроков в каком состоянии находится, дать возможность поддержать игровой тонус тем, кто у нас играет больше, и дать возможность тем ребятам, кто играет поменьше, провести определенное количество игрового времени», — приводит слова Семака пресс-служба клуба «Зенита».
«Зенит» по итогам семи туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.
- 8 сентября 2024
-
23:06
-
23:01
-
22:58
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:29
-
21:29
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:49
-
20:32
-
20:31
-
20:20
-
20:12
-
20:07
-
20:03
-
20:02
-
20:01
-
20:01
-
19:47
-
19:41
-
19:35
-
19:25