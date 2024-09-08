«Прекрасный футбольный вечер». Семак — о победе «Зенита» в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (4:3).

«Прекрасный футбольный вечер. Думаю, мало с чем может сравниться то, что увидели сегодня зрители. Семь забитых мячей. Конечно, это прекрасно с точки зрения зрелищности.

Что касается самой игры, то, учитывая экспериментальные составы, нам важно было посмотреть, кто из игроков в каком состоянии находится, дать возможность поддержать игровой тонус тем, кто у нас играет больше, и дать возможность тем ребятам, кто играет поменьше, провести определенное количество игрового времени», — приводит слова Семака пресс-служба клуба «Зенита».

«Зенит» по итогам семи туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.