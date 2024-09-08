Главный тренер «Зенита» Семак оценил идею перехода игрока сборной Франции Рабьо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо.

— Сейчас самый дорогой свободный агент по данным Transfermarkt — Адриен Рабьо. Интересно ли «Зениту» его подписание?

— Я думаю, что это невозможно, учитывая его запросы. Это игрок очень высокого уровня и уровень его заработной платы тоже очень высок. Вряд ли мы сможем его потянуть, — приводит слова Семака Legalbet.

В прошлом сезоне Адриен Рабьо провёл 31 матч в Серии А в составе «Ювентуса» и забил пять мячей. Сейчас француз находится в статусе свободного агента. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.