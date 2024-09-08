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Швейцария — Испания: Амдуни забил на 41-й минуте

Швейцария — Испания: Амдуни забил на 41-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Швейцарии и Испании. Матч идёт на стадионе «Стад де Женев» в Ланси (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступает Ирфан Пельто. Матч начался в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре – 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
2-й тайм
1 : 2
Испания
0:1 Хоселу – 4'     0:2 Руис – 13'     1:2 Амдуни – 41'    
Удаления: нет / Ле Норман – 20'

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Хоселу, которому ассистировал Ламин Ямаль. На седьмой минуте забил игрок сборной Швейцарии Бечир Омерагич, но гол был отменён. На 13-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Фабиан Руис. На 21-й минуте прямую красную карточку получил испанский защитник Робен Ле Норман. На 41-й минуте сократил отставание сборной Швейцарии нападающий Зеки Амдуни.

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