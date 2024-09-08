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Сергей Семак оценил дебют Александра Соболева в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом»

Сергей Семак оценил дебют Александра Соболева в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с казахстанским «Кайратом» (4:3) высказался о состоянии нападающего Александра Соболева. Соболев провёл на поле весь матч.

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
3 : 4
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ерохин – 37'     0:2 Кассьерра – 51'     1:2 Артур – 54'     2:2 Станоев – 66'     2:3 Гонду – 73'     2:4 Гонду – 78'     3:4 Швырёв – 90+2'    

«Конечно, его состояние ещё далеко до максимума. Последнюю игру он провёл только с «Оренбургом», это уже давно было, прошло порядка полутора месяцев. Конечно, любой игрок выбьется из игрового ритма. Но, несмотря на это, после первой половины первого тайма, когда тяжело вкатывались ребята в игру, он выглядел неплохо по движению. И во втором тайме хорошо с партнёрами взаимодействовал: поучаствовал и в голевой комбинации, и в предголевом моменте, когда забивали. Поэтому, думаю, он сыграл достаточно хороший матч», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Сине-бело-голубые объявили о переходе 27-летнего нападающего из московского «Спартака» 30 августа. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев принял участие в одном матче за красно-белых, в котором не отметился результативными действиями. В июле российский футболист был отстранён от тренировок с основной командой московского клуба.

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