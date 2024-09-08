Атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала готов присоединиться к «Манчестер Сити» следующим летом. Об этом сообщает The Real Tolmies Hairdoo в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, полузащитник отложил все переговоры с немецким клубом о продлении трудового договора. В следующем году у него останется один год по контракту. «Бавария» потребует более чем £ 100 млн за футболиста, если не сможет договориться с ним о продлении контракта.

В минувшем сезоне Мусиала сыграл за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.