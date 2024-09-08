Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дани Алвес вышел на футбольное поле после освобождения под залог — Daily Mail

Дани Алвес вышел на футбольное поле после освобождения под залог — Daily Mail
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес был впервые замечен на футбольном поле после освобождения из тюрьмы. Алвес, который оспаривает приговор по обвинению в изнасиловании, был выпущен на свободу в марте после внесения залога в размере € 1 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 41-летний футболист, последний раз игравший на профессиональном уровне в 2023 году, принял участие в неформальном матче на искусственном газоне в Барселоне. Он был одет в футболку аргентинского клуба «Бока Хуниорс», хотя никогда не выступал за эту команду. Сообщается, что Алвес организовал участие в матче с помощью приложения, позволяющего местным игрокам договариваться о встречах.

Напомним, Алвес приговорён к тюремному заключению сроком 4,5 года за совершённое изнасилование. Суд Барселоны освободил бывшего футболиста сборной Бразилии под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.

Материалы по теме
Олусегун: беру пример с Дани Алвеса, для меня это лучший правый защитник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android