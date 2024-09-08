Личка высказался о дебюте новичка «Динамо» Гомеса в товарищеской игре с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил состояние новичка команды Артура Гомеса, который перешёл в клуб из бразильского «Крузейро». Гомес сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с «Пари НН» (1:0).

«Хорошо, что в Бразилии идёт чемпионат. Он приехал, как в своё время и Бителло, с игровой практикой. Там вообще никаких проблем нет. Понятно, что по приезду он проходил медицинские тесты, нужно было сделать разные вещи. Первый раз Артур с нами тренировался вчера.

Сегодня я хотел, чтобы он пошёл работать индивидуально. Но он заверил меня, что для него лучше сыграть 45 минут. Я не возражал, поскольку у него уже была игровая практика в Бразилии. Поэтому он отыграл тайм, побегал чуть-чуть, всё хорошо», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.На текущий момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.