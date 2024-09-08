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Португалия — Шотландия. Прямая трансляция
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Португалия — Шотландия, результат матча 8 сентября 2024, счёт 2:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Гол Роналду принёс Португалии победу в матче с Шотландией в Лиге наций УЕФА
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Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Португалии и Шотландии. Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани (Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Португалии.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Шотландия
0:1 Мактоминей – 7'     1:1 Фернандеш – 54'     2:1 Роналду – 88'    

На седьмой минуте счёт в игре открыл полузащитник Шотландии Скотт Мактоминей. Затем на 54-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш забил ответный мяч Португалии, ударив в правый угол ворот. На 88-й минуте победным голом отметился форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

В группе 1 Лиги A также выступают сборные Польши и Хорватии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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