Швейцария — Испания: Торрес довёл счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Швейцарии и Испании. Игра идёт на стадионе «Стад де Женев» в Ланси (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступает Ирфан Пельто. Матч начался в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре – 1:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Хоселу, которому ассистировал Ламин Ямаль. На седьмой минуте забил игрок сборной Швейцарии Бечир Омерагич, но гол был отменён. На 13-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Фабиан Руис. На 21-й минуте прямую красную карточку получил испанский защитник Робен Ле Норман. На 77-й минуте Руис оформил дубль. На 80-й минуте забил испанский нападающий Ферран Торрес после выхода один на один с голкипером соперника.

Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).