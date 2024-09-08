Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 8 сентября 2024

Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 8 сентября 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, во 2-м туре Лиги наций УЕФА состоялись девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 8 сентября:

Результаты матчей Лиги A:

Лига A. Группа 4. Дания — Сербия — 2:0.
Лига A. Группа 4. Швейцария — Испания — 1:4.
Лига A. Группа 1. Португалия — Шотландия — 2:1.
Лига A. Группа 1. Хорватия — Польша — 1:0.

Результаты матчей Лиги С:

Лига С. Группа 3. Люксембург — Беларусь — 0:1.
Лига С. Группа 3. Болгария — Северная Ирландия — 1:0.
Лига С. Группа 1. Словакия — Азербайджан — 2:0.
Лига С. Группа 1. Швеция — Эстония — 3:0.

Результат матча Лиги D:

Лига D. Группа 1. Гибралтар — Лихтенштейн — 2:2.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android