Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 8 сентября 2024

Сегодня, 8 сентября, во 2-м туре Лиги наций УЕФА состоялись девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.
Результаты матчей Лиги наций УЕФА 8 сентября:
Результаты матчей Лиги A:
Лига A. Группа 4. Дания — Сербия — 2:0.
Лига A. Группа 4. Швейцария — Испания — 1:4.
Лига A. Группа 1. Португалия — Шотландия — 2:1.
Лига A. Группа 1. Хорватия — Польша — 1:0.
Результаты матчей Лиги С:
Лига С. Группа 3. Люксембург — Беларусь — 0:1.
Лига С. Группа 3. Болгария — Северная Ирландия — 1:0.
Лига С. Группа 1. Словакия — Азербайджан — 2:0.
Лига С. Группа 1. Швеция — Эстония — 3:0.
Результат матча Лиги D:
Лига D. Группа 1. Гибралтар — Лихтенштейн — 2:2.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.