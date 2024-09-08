Хорватия победила Польшу в домашнем матче Лиги наций

Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Хорватии и Польши. Игра проходила на стадионе «Опус-Арена» (Осиек, Хорватия). В качестве главного арбитра встречи выступал Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Хорватии.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил хорватский полузащитник Лука Модрич, реализовав штрафной удар.

После 2-го тура Лиги наций УЕФА Хорватия набрала три очка располагается на второй строчке в турнирной таблице группы. Польская национальная команда заработала три очка и занимает третье место. Возглавляет квартет сборная Португалии с шестью очками после двух матчей. Сборная Шотландии располагается на последней строчке.

Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).