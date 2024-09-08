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Швейцария — Испания, результат матча 8 сентября 2024, счёт 1:4, Лига наций УЕФА 2024-2025

Испания в гостях разгромила Швейцарию в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Швейцарии и Испании. Игра прошла на стадионе «Стад де Женев» в Ланси (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступал Ирфан Пельто. Испания разгромила Швейцарию со счётом 4:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 4
Испания
0:1 Хоселу – 4'     0:2 Руис – 13'     1:2 Амдуни – 41'     1:3 Руис – 77'     1:4 Ф. Торрес – 80'    
Удаления: нет / Ле Норман – 20'

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Хоселу, которому ассистировал Ламин Ямаль. На седьмой минуте забил игрок сборной Швейцарии Бечир Омерагич, но гол был отменён. На 13-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Фабиан Руис. На 21-й минуте прямую красную карточку получил испанский защитник Робен Ле Норман.

На 77-й минуте Руис оформил дубль. На 80-й минуте забил испанский нападающий Ферран Торрес после выхода один на один с голкипером соперника.

После 2-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария не набрала ни одного очка и на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице группы. Испанская национальная команда заработала четыре очка и занимает второе место. Возглавляет квартет 4 Лиги А сборная Дании с шестью очками после двух матчей. Сборная Сербии (1) располагается на третьей строчке.

Турнирная таблица Лиги наций
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