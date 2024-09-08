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Португалия — Шотландия. Прямая трансляция
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Криштиану Роналду забил 901-й гол в своей карьере

Криштиану Роналду забил 901-й гол в своей карьере
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 901-й мяч в матче Лиги наций УЕФА с Шотландией.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Шотландия
0:1 Мактоминей – 7'     1:1 Фернандеш – 54'     2:1 Роналду – 88'    

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 901 гол в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 – в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

За сборную Португалии Криштиану Роналду выступает с 2003 года. В составе национальной команды он провёл свой 214-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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