Криштиану Роналду забил 901-й гол в своей карьере

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 901-й мяч в матче Лиги наций УЕФА с Шотландией.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 901 гол в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 – в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

За сборную Португалии Криштиану Роналду выступает с 2003 года. В составе национальной команды он провёл свой 214-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.