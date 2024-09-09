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Португалия — Шотландия. Прямая трансляция
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Бруну Фернандеш забил в 600-м матче в карьере

Бруну Фернандеш забил в 600-м матче в карьере
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч Лиги наций УЕФА со сборной Шотландии и сумел забить гол из-за пределов штрафной. Этот матч для Фернандеша стал 600-й игрой в карьере. Об этом сообщил аккаунт Евро-2024 в социальный сети X (ранее Twitter).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Шотландия
0:1 Мактоминей – 7'     1:1 Фернандеш – 54'     2:1 Роналду – 88'    

Португалец пропустил всего шесть встреч на уровне сборной и клуба – это один процент от общего числа матчей. Отметился голом Фернандеш на 54-й минуте, получив передачу от нападающего Рафаэла Леау.

За сборную Португалии Бруну Фернандеш выступает с 2017 года. В составе национальной команды он провёл свой 73-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 70 млн.

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