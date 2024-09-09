Бруну Фернандеш забил в 600-м матче в карьере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч Лиги наций УЕФА со сборной Шотландии и сумел забить гол из-за пределов штрафной. Этот матч для Фернандеша стал 600-й игрой в карьере. Об этом сообщил аккаунт Евро-2024 в социальный сети X (ранее Twitter).

Португалец пропустил всего шесть встреч на уровне сборной и клуба – это один процент от общего числа матчей. Отметился голом Фернандеш на 54-й минуте, получив передачу от нападающего Рафаэла Леау.

За сборную Португалии Бруну Фернандеш выступает с 2017 года. В составе национальной команды он провёл свой 73-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 70 млн.