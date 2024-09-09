«Галатасарай» нацелен на трансфер Жоржиньо из «Арсенала» — The Sun

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо стал целью «Галатасарая» перед закрытием трансферного окна в Турции, однако лондонский клуб намерен отклонить любые попытки его подписания. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, турецкий клуб обратил внимание на 32-летнего итальянца после того, как Каземиро из «Манчестер Юнайтед» дал понять, что хочет остаться на «Олд Траффорд». Несмотря на то что у Жоржиньо остался всего год по контракту, «Арсенал» считает его важным игроком для глубины состава.

Лондонский клуб хочет отклонить предложение, особенно на фоне травмы новичка Микеля Мерино и дисквалификации Деклана Райса, из-за чего Жоржиньо вряд ли покинет клуб в ближайшие дни.

Напомним, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отказался от перехода в «Галатасарай», несмотря на интерес турецкого клуба. Бразилец намерен бороться за своё место в составе.