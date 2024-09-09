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Криштиану Роналду сравнил Килиана Мбаппе и Карима Бензема

Криштиану Роналду сравнил Килиана Мбаппе и Карима Бензема
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал выбор между игроком мадридского «Реала» Килианом Мбаппе и футболистом «Аль-Иттихада» Каримом Бензема.

— Килиан Мбаппе или Карим Бензема?
— Килиан Мбаппе, — приводит слова Роналду Footmercato.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Карим Бензема до «Аль-Иттихада» играл за мадридский «Реал», в составе которого стал обладателем множества как командных трофеев, так и индивидуальных наград, например «Золотой мяч».

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