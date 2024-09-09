«Каждый фанат «Спартака» говорит свою версию». Певица МакSим — о песне «Знаешь ли ты»

Певица МакSим заявила, что не знает, почему её песню «Знаешь ли ты» часто поют фанаты московского «Спартака», а также опровергла одну из версий относительного данного факта, согласно которой впервые болельщики красно-белых исполнили композицию во время выездного матча в Казани с «Рубином» в 2014 году.

— Это неправда!

— Мы хотим правду у вас узнать!

— Да я сама это в интернете увидела только! Почему вы меня спрашиваете? Я не знаю. Я вам больше скажу: каждый фанат футбольного клуба говорит свою версию. У каждого она своя. И каждый, когда поет эту песню, вносит что-то личное, — сказала МакSим в эфире «МУЗ-ТВ».

Футболисты и болельщики «Спартака» после победы в финале Кубка России с «Динамо» (2:1) в 2022 году вместе с певицей МакSим спели песню «Знаешь ли ты».

«Спартак» после семи туров чемпионата России по футболу занимает четвёртое место. Подопечные Деяна Станковича набрали 14 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.