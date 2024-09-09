Нападающий сборной Нидерландов Вегорст покинул тренировку команды — ESPN

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст досрочно покинул воскресную тренировку национальной команды, продемонстрировав явные признаки недовольства. Об этом сообщает EPSN.

По информации источника, в воскресенье днем Ваут Вегорст быстро покинул тренировочное поле сборной Нидерландов. Форвард выглядел раздражённым, сбросил с себя футболку и уехал на велосипеде в направлении отеля команды.

Незадолго до этого на тренировке произошло столкновение между Вегорстом и Юрриеном Тимбером. Нападающий «Аякса» посчитал, что во время игрового упражнения было нарушение правил, и выразил своё недовольство. Главный тренер сборной Рональд Куман вмешался, когда Вегорст продолжил спор.

Напоним, тренировка проходила на следующий день после домашней победы над Боснией и Герцеговиной (5:2) в Лиге наций. Вегорст был одним из пяти игроков, вышедших на замену в субботу вечером, и отметился забитым голом.