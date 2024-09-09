«Было несколько вариантов, ещё не определился». Маринато Гильерме — о своём будущем

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о предложениях по поводу дальнейшего продолжения игровой карьеры, а также оценил выступление красно-зелёных в текущем сезоне РПЛ.

«Было несколько вариантов, но пока не могу ничего сказать. Ещё не определился.

Очень рад за команду. Перед сезоном все переживали по поводу потерь ведущих игроков, но ребята, которые остались, справились с этой непростой ситуацией. Они большие молодцы. Видно, что у «Локомотива» хороший потенциал. Всё зависит от самих футболистов. Если будут верить в себя, смогут реализовать свой потенциал и занять высокое место», — приводит слова Гильерме «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» после семи туров текущего сезона чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по данному показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.