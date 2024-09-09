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Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: Соболев пока не вписан в игру

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: Соболев пока не вписан в игру
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Бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил дебют нападающего Александра Соболева за санкт-петербургский клуб в товарищеском матче с «Кайратом». Экс-нападающий «Спартака» провёл на поле 85 минут. «Зенит» одержал победу в Алма-Ате со счётом 4:3.

Winline Супер Серия . Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
3 : 4
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ерохин – 37'     0:2 Кассьерра – 51'     1:2 Артур – 54'     2:2 Станоев – 66'     2:3 Гонду – 73'     2:4 Гонду – 78'     3:4 Швырёв – 90+2'    

«Соболев очень старался, это было видно. Пока ещё он не «вписан» в игру и выглядит как инородное тело. Но притирается. Много боролся, двигался, поучаствовал в комбинациях, которые привели к голам в ворота «Кайрата».

Хотя мне сложно представить, куда его будут ставить, когда у «Зенита» появятся на поле все ведущие игроки. Соболев ведь много пропустил, ему надо набирать форму. Не факт, что Семак будет ставить трёх форвардов в официальных матчах, как было в игре с «Кайратом». Кроме Соболева, впереди ещё играли во втором тайме Кассьерра и Гонду.

Лично для меня Соболев в форме «Зенита» смотрится непривычно. Я вспоминаю, когда в петербургскую команду пришёл Дзюба, он как-то сразу стал ближе к ней. Посмотрим, получится ли это у другого бывшего спартаковца. Во всяком случае, раз Семак пригласил Соболева в «Зенит», значит, знает, как будет его использовать», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

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