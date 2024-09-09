Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: Соболев пока не вписан в игру

Бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил дебют нападающего Александра Соболева за санкт-петербургский клуб в товарищеском матче с «Кайратом». Экс-нападающий «Спартака» провёл на поле 85 минут. «Зенит» одержал победу в Алма-Ате со счётом 4:3.

«Соболев очень старался, это было видно. Пока ещё он не «вписан» в игру и выглядит как инородное тело. Но притирается. Много боролся, двигался, поучаствовал в комбинациях, которые привели к голам в ворота «Кайрата».

Хотя мне сложно представить, куда его будут ставить, когда у «Зенита» появятся на поле все ведущие игроки. Соболев ведь много пропустил, ему надо набирать форму. Не факт, что Семак будет ставить трёх форвардов в официальных матчах, как было в игре с «Кайратом». Кроме Соболева, впереди ещё играли во втором тайме Кассьерра и Гонду.

Лично для меня Соболев в форме «Зенита» смотрится непривычно. Я вспоминаю, когда в петербургскую команду пришёл Дзюба, он как-то сразу стал ближе к ней. Посмотрим, получится ли это у другого бывшего спартаковца. Во всяком случае, раз Семак пригласил Соболева в «Зенит», значит, знает, как будет его использовать», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».