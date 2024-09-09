Нагельсман прокомментировал отсутствие Мусиалы в числе номинантов на «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отреагировал на непопадание полузащитника «Баварии»

Джамала Мусиалы в список номинантов на «Золотой мяч», а также оценил перспективы игрока и футболиста «Байера» Флориана Вирца на получение этой награды в будущем.

«Если они останутся в такой же форме, то в какой-то момент оба будут номинированы на «Золотой мяч». И тогда у них обоих есть потенциал выиграть его не раз», — приводит слова Нагельсмана Sky Germany.

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут выданы следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад тренеров в успехи на поле.