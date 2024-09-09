Роналду опубликовал пост после победы сборной Португалии в матче с Шотландией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после победы национальной команды в матче 2-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА с Шотландией (2:1).

«Две игры — две победы. Спасибо за всю поддержку, Португалия!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

На 88-й минуте 39-летний Криштиану Роналду записал на свой счёт победный гол.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Криштиану Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: