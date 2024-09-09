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Роналду опубликовал пост после победы сборной Португалии в матче с Шотландией

Роналду опубликовал пост после победы сборной Португалии в матче с Шотландией
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после победы национальной команды в матче 2-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА с Шотландией (2:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Шотландия
0:1 Мактоминей – 7'     1:1 Фернандеш – 54'     2:1 Роналду – 88'    

«Две игры — две победы. Спасибо за всю поддержку, Португалия!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

На 88-й минуте 39-летний Криштиану Роналду записал на свой счёт победный гол.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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