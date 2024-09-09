39-летний Модрич ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался на тему возможного завершения карьеры.

«В моём возрасте трудно что-либо предсказать. Со мной никогда не угадаешь. Нужно идти игру за игрой. Пока я чувствую себя так — если я получаю удовольствие на поле, я буду там. Если почувствую, что у меня больше нет того энтузиазма, то никому не нужно будет говорить — я сам это пойму. Моё здоровье превыше всего, и обо всём остальном я позабочусь сам», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В этом сезоне Лука Модрич провёл пять матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Футболист является обладателем награды «Золотой мяч», которую он получил в 2018 году.

Лука Модрич ушёл от журналистов после вопроса про возраст: