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39-летний Модрич ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

39-летний Модрич ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался на тему возможного завершения карьеры.

«В моём возрасте трудно что-либо предсказать. Со мной никогда не угадаешь. Нужно идти игру за игрой. Пока я чувствую себя так — если я получаю удовольствие на поле, я буду там. Если почувствую, что у меня больше нет того энтузиазма, то никому не нужно будет говорить — я сам это пойму. Моё здоровье превыше всего, и обо всём остальном я позабочусь сам», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В этом сезоне Лука Модрич провёл пять матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Футболист является обладателем награды «Золотой мяч», которую он получил в 2018 году.

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