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Павлюченко назвал игрока нынешней сборной России, которого он взял бы в команду 2008 года

Павлюченко назвал игрока нынешней сборной России, которого он взял бы в команду 2008 года
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Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко назвал игрока нынешнего состава национальной команды, которого он взял бы в заявку на Евро 2008 года.

«Сыграть все бы смогли, только как б они сыграли — вот это вопрос. Но кого бы взял? Головина», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 204 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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