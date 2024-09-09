Павлюченко высказался о негативной реакции болельщиков «Зенита» на переход Соболева

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о негативной реакции болельщиков «Зенита» на переход в петербургский клуб нападающего Александра Соболева из московского «Спартака».

«Первые матчи, конечно, будут свистеть, негатив будет. Думаю, даже если он выйдет куда-то погулять с семьёй, кто-то будет подходить и гадости говорить. Если он начнёт забивать сразу… Помню, Дзюба когда перешёл, то же самое было — он начал забивать, команда чемпионом начала становиться и все забыли. Если он первый матч не забьёт, второй, третий и пятый, то всё… Думаю, деньги в мешок и бежать», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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