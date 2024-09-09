Стало известно, при каком условии «Реал» может приобрести Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду в следующее межсезонье.

Как сообщает Defensa Central, сам норвежский футболист хотел бы поиграть за «Реал». Отмечается, что мадридский клуб может подписать игрока при одном условии – если из клуба уйдёт кто-то из пары бразильских вингеров Винисиус Жуниор – Родриго. «Сливочные» уже представляют свою линию атаки с Мбаппе на фланге и Холандом на острие.

Холанд выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых отметился 97 голами и 14 результативными передачами. В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл три матча в АПЛ, где забил семь голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: