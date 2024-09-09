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«Родина-2» и «Волга» сыграли матч Второй лиги в практически неотличимой форме

«Родина-2» и «Волга» сыграли матч Второй лиги в практически неотличимой форме
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8 сентября на московском стадионе «Спартаковец» им. Н.П. Старостина состоялся матч 8-го тура группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги между столичной «Родиной-2» и ульяновской «Волгой». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля, игроки которых отличились на 37-й и 44-й минутах.

Россия — LEON-Вторая лига А . 8-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Родина-2
Москва
Окончен
2 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0     2:0    

При этом футболисты обеих команд вышли на поле в очень похожих комплектах формы, включающем футболки различных оттенков жёлтого (светло-жёлтые у «Родины-2», жёлтые у «Волги») и чёрные трусы. В результате игроки хозяев и гостей были мало отличимы друг от друга на экране трансляции.

Фото: Скрин трансляции

После восьми туров группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги «Родина-2» возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков в восьми матчах. Ульяновская «Волга» с 13 очками занимает четвёртое место, которое также даёт право на повышение в группу «Золото».

Календарь дивизиона А Второй лиги
Турнирная таблица дивизиона А Второй лиги
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