«Родина-2» и «Волга» сыграли матч Второй лиги в практически неотличимой форме

8 сентября на московском стадионе «Спартаковец» им. Н.П. Старостина состоялся матч 8-го тура группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги между столичной «Родиной-2» и ульяновской «Волгой». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля, игроки которых отличились на 37-й и 44-й минутах.

При этом футболисты обеих команд вышли на поле в очень похожих комплектах формы, включающем футболки различных оттенков жёлтого (светло-жёлтые у «Родины-2», жёлтые у «Волги») и чёрные трусы. В результате игроки хозяев и гостей были мало отличимы друг от друга на экране трансляции.

Фото: Скрин трансляции

После восьми туров группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги «Родина-2» возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков в восьми матчах. Ульяновская «Волга» с 13 очками занимает четвёртое место, которое также даёт право на повышение в группу «Золото».