Семак заявил, что Клаудиньо выбыл на неопределённый срок

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что бразильский полузащитник Клаудиньо выбыл на неопределённый срок из‑за болезни.

«Он заболел, к сожалению. Посмотрим, на сколько выбыл», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 17 очков за семь матчей. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде. Игра состоится 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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