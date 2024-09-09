Павлюченко рассказал о своём несостоявшемся переходе из «Спартака» в ЦСКА

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко рассказал о своём несостоявшемся переходе из московского «Спартака» в ЦСКА.

«Меня в «Зенит» не приглашали. В ЦСКА приглашали. Но я играл за «Спартак» и понимал, что если перейду в ЦСКА, то… Я домой не приеду», — сказал Павлюченко в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Роману Павлюченко 42 года, он является воспитанником ставропольского «Динамо». К московскому «Спартаку» Роман присоединился, перейдя из «Ротора» в 2003 году. В составе команды, которую возглавлял Олег Романцев, Павлюченко заменил Владимира Бесчастных, уехавшего в «Фенербахче». Профессиональную карьеру футболиста Роман завершил осенью 2022 года.

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