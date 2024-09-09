Журналист Морган вновь раскритиковал тен Хага из-за ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Британский журналист Пирс Морган вновь раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага из-за ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из клуба.

«Напоминание: Эрик тен Хаг выкинул Криштиану из «Манчестер Юнайтед» и сказал, что не лишится сна из-за этого. Мне кажется, Эрику сегодня может понадобиться снотворное», — написал Морган в одной из социальных сетей.

Напомним, 39-летний португалец в матче 2-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА с Шотландией (2:1) принёс победу своей команде, поразив ворота соперника в концовке второго тайма.

За сборную Португалии Криштиану Роналду выступает с 2003 года. В составе национальной команды он провёл свой 214-й матч. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: